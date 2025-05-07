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٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٤٥ م

وزيرا الثقافة الإيراني والعراقي يزوران جناح الطباعة في معرض الکتاب بطهران

وزيرا الثقافة الإيراني والعراقي يزوران جناح الطباعة في معرض الکتاب بطهران

التقى وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي مع وزير الثقافة العراقي أحمد البدراني على هامش معرض طهران للكتاب، وبحث معه الإمكانات الثقافية والفنية للبلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي برفقة وزير الثقافة العراقي جناح طباعة وقيم قدرات الطباعة والنشر في إيران بأنها عالية.

تم افتتاح جناح فنون صناعة الطباعة بالتعاون مع شؤون الطباعة والنشر بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي واتحاد المطابع والمجلدين وصانعي اللافتات في طهران. يعرض هذا الجناح آلة الطباعة والتجليد والعديد من آلات الطباعة الرقمية، إلى جانب المعدات واللوازم اللازمة لصناعة الطباعة.

وقد استعرض جزء من الجناح قدرات التصدير التي تتمتع بها صناعة النشر في البلاد، والتي تشمل بعضًا من أحدث معدات الطباعة والنشر في العالم والتي يمكن استخدامها بالتعاون مع الناشرين في بلدان أخرى.

ستقام الدورة السادسة والثلاثون لمعرض طهران الدولي للكتاب في الفترة من 7 إلى 17 مايو2025 م تحت شعار "هيا نقرأ من أجل إيران" في مصلى الإمام الخميني (رض).

/انتهى/

رمز الخبر 1957654

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