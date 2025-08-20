وزير النفط: لا يوجد نفط عائما في المياه لا نستطيع بيعه

أفادت وكالة مهر للأنباء لحسن الحظ، تم يوم السبت الماضي تدشين أحد أهم المشاريع وأكثرها تأثيرًا في مجال تجميع الغازات المصاحبة بحضور السيد الرئيس. بلغت استثمارات هذا المشروع 1.6 مليار دولار، وسيساهم في تجميع 240 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب يوميًا في محافظة إيلام الجنوبية. سيُحقق التنفيذ الكامل لهذا المشروع دخلًا سنويًا للبلاد يقارب 700 مليون دولار من استغلال الغازات التي كانت تُحرق سابقًا.

وأضاف هذا مجرد واحد من هذه المشاريع. لدينا مشاريع أخرى قيد التنفيذ، بما في ذلك مشروع إكمال مشروع MGL-3200 في حقل كارون الغربي ومحافظة خوزستان. تم التخطيط للعمليات بحيث يتم بناءً على الأهداف الكمية لخطة التنمية السابعة، جمع ما يصل إلى 44.5 مليون متر مكعب من الغازات المصاحبة يوميًا بحلول نهاية عام 1407 (2020).

أفادت بعض وسائل الإعلام الغربية أن 120 مليون لتر من النفط الإيراني "مُهدر" وليس له زبائن. يجب القول إن هذه الشائعات لا اساس لها ويجب عدم أخذها على محمل الجد. ليس لدينا برميل نفط واحد مُهدر لا نستطيع بيعه. لا تلتفتوا إلى الأرقام غير الصحيحة. لقد شرحتُ هذا الأمر مرارًا وتكرارًا، لكنني أؤكد عليه مجددًا.

بناءً على الصلاحيات القانونية وقرار مجلس الوزراء، تقرر أن يستورد القطاع الخاص (دون تدخل حكومي) البنزين الممتاز - والذي يُسمى في القرار "البنزين الخاص". يُوفر هذا المنتج بما يتناسب مع التكلفة وفي شكل خدمة جديدة للمواطنين الراغبين في استخدامه. من المهم الإشارة إلى أن هذا لن يؤثر على الحصص الحالية؛ أي أن 60 لترًا من البنزين بسعر 1500 تومان و100 لتر بسعر 3000 تومان ستبقى متاحة عبر بطاقة الوقود في المحطات. ويمكن للمواطنين الاستمرار في استخدام هذه الحصص. يُجري القطاع الخاص استيراد البنزين الممتاز، ويُعتبر نشاطًا تجاريًا، ويعتمد تنفيذه أو إيقافه على نتائج دراسات السوق. وقد تم الاستعداد لهذا العمل، وسُجلت الطلبات في بوابة التراخيص التابعة لوزارة الاقتصاد، ويجري حاليًا تسجيل الطلبات.

