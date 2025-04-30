رئيس الفيتنام يعزي بزشكيان بضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عزى الرئيس الفيتنامي "لونغ كوانغ"، في رسالة الى نظيره الإيراني "مسعود بزشکیان"، الحكومة والشعب الإيرانيين في حادث ميناء الشهيد رجائي (بمحافظة هرمزكان - جنوبي البلاد) الذي ادى الى وفاة عدد من المواطنين.

وكتب الرئيس الفيتناني في رسالة العزاء الى بزشكيان : لقد لتقيت ببالغ الاسى نبأ الأضرار والخسائر الجسيمة الناجمة عن الانفجار الضخم في ميناء الشهيد رجائي بمحافظة هرمزكان في 26 أبريل؛ وعليه اتقدم نيابة عن حكومة وشعب فيتنام، بأحر التعازي من فخامتكم واسر الضحايا والقادة والحكومة والشعب في إيران.