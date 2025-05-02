إيران ورومانيا تتفقان على توقيع اتفاقية تجارية في مجال الأدوية والمعدات الطبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أكبر كداري، في إشارة إلى زيارة نائب رئيس غرفة التجارة الرومانية إلى معرض إيران إكسبو 2025: "لقد فوجئ الوفد الروماني برؤية قدرات إيران التصديرية، خاصة في مجال الأدوية والمعدات الطبية، لذلك تمت دعوتهم للمشاركة في معرض إيران هيلث إيران".

وفي معرض تقديمه تقريرا عن اتجاه التجارة بين إيران ورومانيا في العام الماضي، قال: "بلغ حجم التجارة بين إيران ورومانيا في عام 2024 م، وفقا لإحصاءات الجمارك، 47 مليون دولار، ومن ناحية أخرى، كانت وارداتنا من رومانيا 28 مليون دولار".

وأعلن المسؤول عن الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم تجارية بين غرفة التجارة الرومانية ومنظمة تنمية التجارة الإيرانية، قائلاً: "اتفق الطرفان على إعداد مسودة مذكرة التفاهم هذه؛ كما التقى المسؤول الروماني خلال هذه الزيارة بممثلين عن غرف التجارة في همدان ويزد وأصفهان، وتم إجراء مشاورات للتعاون في مجال السياحة مع المحافظات الإيرانية".

وقال كداري إنه تقرر أن يزور وفد تجاري من رومانيا إيران لتقييم قدرات إيران في مجالات الحرف اليدوية والسجاد والمجوهرات والسيراميك.

وأشار رئيس المكتب الأوروبي والأمريكي لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، في معرض إحصاء المزايا التجارية لإيران ورومانيا، إلى أن معجون الطماطم وشمع البارافين والزبيب والبتومين والبولي إيثيلين والبتروكيماويات يتم تصديرها من إيران إلى رومانيا، كما يتم استيراد الماشية الحية واللحوم المجمدة وأجزاء الآلات والمخارط والذاكرة الداخلية والخارجية وشاشات LED وLCD حتى 24 بوصة من هذا البلد.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، خلال لقاء مع نائب رئيس غرفة التجارة الرومانية، إن التجارة بين إيران ورومانيا لا تتناسب مع قدرات البلدين، ودعا إلى خطة مدتها خمس سنوات لتجارة بقيمة مليار دولار بين البلدين.

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