تعاون إيراني روماني في مجال الثقافة وغرفة التجارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبرت سفيرة جمهورية رومانيا لدى طهران، خلال اللقاء، أن هذه المحافظة هي وجهتها الثانية لتعزيز العلاقات الرومانية مع إيران، وقالت: "نحن نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين رومانيا وإيران في المستقبل وعلى استعداد تام لتوسيع التعاون الثنائي".

واشارت إلى بعض مذكرات التفاهم الموقعة بين رومانيا وأصفهان ومنها مذكرة تفاهم مع جامعة أصفهان للفنون، وقالت: "مدينة ياش الرومانية مستعدة لتفعيل مذكرات التفاهم السابقة ومواصلة تعاونها مع محافظة أصفهان".

وتابعت كارمن جريكو: "سنتابع التعاون بين أصفهان ورومانيا في مجالات الدبلوماسية الثقافية وغرفة التجارة".

وفي إشارة إلى إعلان محافظة أصفهان استعدادها لإقامة دورات للغة الفارسية في رومانيا، قالت: هذه المبادرة هي مشروع دولي، وإذا تم إجراء الاستعدادات اللازمة، فسيتم متابعته بطريقة خاصة لأن تنفيذه سيوفر منصة لتعلم اللغة الفارسية ليس فقط للطلاب الرومانيين ولكن أيضًا لغيرهم من الطلاب الاجانب".

واشارت إلى مهرجان الحرف اليدوية السنوي الذي يقام في مدينة ياش الرومانية، ووجهت الدعوة لفناني أصفهان للمشاركة فيه.

وردا على اقتراح محافظ أصفهان بإلغاء التأشيرات بين البلدين لتطوير السياحة، قالت سفيرة رومانيا: "إيران وجهة محبوبة للشعب الروماني، وهم يرحبون بالسفر اليها حتى من دون إلغاء التأشيرات. "

وأشارت إلى أنه "في يوليو/تموز الماضي احتفلنا في طهران بالذكرى الـ120 لاقامة العلاقات بين البلدين، وتم توقيع مذكرات تفاهم بهذا الخصوص".

ومن جانبه أكد محافظ أصفهان في هذا اللقاء الاستعداد التام لتعزيز العلاقات الثقافية بين الجانبين، قائلًا: "أصفهان ليست المدينة الوحيدة التي تلعب دورًا في هذه العلاقات، وستشارك مدن أخرى أيضًا، لذلك، نحن مستعدون تمامًا لتعزيز العلاقات الثقافية بين الجانبين، وسنواصل العمل معًا لتعزيز هذه العلاقات".

وأضاف مهدي جمالي نجاد: لقد كانت هناك دائما علاقة وثيقة بين مدينة ياش وأصفهان، وهي علاقة قابلة للتوسع، ونحن نرحب بذلك.

وفي إشارته إلى بعض بنود مذكرات التفاهم الموقعة بين أصفهان وياش، قال: "نحن مستعدون لتفعيل هذه المذكرات، والتي تم توقيع بعضها بين عدة جامعات في أصفهان وياش".

وأكد محافظ أصفهان على ضرورة تطوير العلاقات السياحية الثنائية، وأضاف: "إن حضور السياح من البلدين هو مقدمة لأحداث جيدة لكلا الجانبين، لذلك نقترح إلغاء التأشيرات من أجل تطوير العلاقات السياحية".

وتم توقيع عقد التوامة بين أصفهان ومدينة ياش الرومانية في عام 1999؛ وتعد ياش مدينة قديمة، تشكل إلى جانب أصفهان والعديد من المدن الأخرى، جزءًا من اتحاد المدن التاريخية في العالم.

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