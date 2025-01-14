إيران وروسيا تناقشان الاتفاقيات بشأن الطرق والتنمية الحضرية

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد الاجتماع المشترك الخامس لوزيرة الطرق والتنمية الحضرية في الجمهورية الإسلامية الايرانية ووزير النقل في الاتحاد الروسي عبر مؤتمر بالفيديو مساء يوم الاثنين.

أجرى كل من صادق وستاروفويت المحادثات بهدف مراجعة الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها قبل زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو.

في البداية، شكرت الوزيرة الإيرانية وأشادت بنظيرها الروسي وكذلك زملاء وزارة الطرق والتنمية الحضرية والشركات والمنظمات التابعة لها.

وأعربت صادق عن سعادتها بكونها جزءًا من وفد الرئيس بزشكيان إلى موسكو يوم الجمعة.

خلال هذا المؤتمر بالفيديو، استعرض الجانبان ولخصا قضايا مثل صياغة مذكرة تفاهم للتعاون المشترك وإعداد خارطة طريق لعام 2025، والتفاصيل الفنية والتنفيذية لبناء وتطوير خط سكة حديد رشت-أستارا، وعقد اجتماع ثلاثي إيراني روسي أذربيجاني في 28 يناير، وتعظيم قدرة بحر قزوين الشرقي.

أكدت الوزيرة الإيرانية على الاستفادة القصوى من بحر قزوين، مع مراعاة ربط موانئه بشبكة السكك الحديدية واتخاذ خطوات لتسويق ممر الشمال والجنوب.

وافق ستاروفويت، وزير النقل في الاتحاد الروسي، على القضايا التي أثارتها وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيراني.

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