إيران تؤكد على تنفيذ وتوسيع مذكرات التفاهم الموقعة مع إقليم كردستان العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد محافظ اذربيجان الغربية رضا رحماني خلال لقائه محافظ إقليم كردستان العراق، الجمعة، على ضرورة زيادة التفاعلات الثقافية والاقتصادية والتجارية بين المنطقتين، وقال: "آمل أن تكون زيارة أخي العزيز أميد خوشنام إلى أذربيجان الغربية بداية لمزيد من تعزيز التعاون الثنائي".

وفي إشارة إلى لقاءاته الأخيرة مع وفود من عدة دول مجاورة، قال: "أذربيجان الغربية مقاطعة ذات أهمية استراتيجية، وفي هذا الصدد، نحن مهتمون بإقامة علاقات متعددة الأطراف والتجارة في المنطقة".

وفي إشارة إلى المستوى العالي للتبادلات التي أجريت عبر حدود هذه المحافظة في العام الماضي، أضاف محافظ أذربيجان الغربية: "بالإضافة إلى القدرة الحدودية المهمة في هذه المحافظة، لدينا أيضًا إمكانات أخرى في مجال السياحة الصحية، والتي إلى جانب المعالم التاريخية والأثرية القيمة ذات الأهمية العالمية، يمكن أن تلعب دورًا في تنمية هذه المنطقة".

واعتبر أن الموارد البشرية المتخصصة والشابة من أهم القدرات في أذربيجان الغربية، وأضاف: "نحن نحاول الاستفادة من كل فرصة لتحقيق الازدهار الاقتصادي في المنطقة".

وأكد رحماني أن تطوير العلاقات مع دول الجوار مدرج على جدول أعمال الحكومة الرابعة عشرة، وقال: "نحاول الاستفادة الكاملة من الفرصة المتاحة لأذربيجان الغربية من خلال استكمال سلسلة الإنتاج".

وأشار إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه منطقة أذربيجان الغربية في استكمال الممر الحديدي والجوي، وأضاف: "نعتقد أنه ينبغي تعزيز المرافق الحدودية في المنطقة".

وأكد محافظ أذربيجان الغربية أن إحدى المشاكل المتعلقة بالحدود المشتركة مع العراق هي تأخير الشاحنات العابرة على الحدود، وقال: "يجب حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن من خلال الترتيبات الثنائية اللازمة".

وأكد أن طريق زوار الأربعين هو مظهر من مظاهر الروحانية في المنطقة، مشيرا إلى: "نحن نقدر نهج إقليم كردستان العراق في التعاون لتحسين تقديم الخدمات للزوار على هذا الطريق، ونعتقد أن هذه العملية يجب أن تستمر أكثر من ذي قبل".

وفيما يتعلق بفتح معبر كلاشين الحدودي مع إقليم كردستان العراق، قال رحماني: "نعتقد أيضا أن فتح هذه الحدود يمكن أن يؤدي إلى زيادة التفاعلات الاقتصادية". إن العملية الإدارية لإطلاق هذه النقطة الحدودية مدرجة على جدول الأعمال، ونأمل أن تكون مثمرة في أقرب وقت ممكن.

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