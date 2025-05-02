قصف صاروخي يمني جديد على الأراضي المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مصادر إسرائيلية اوردت بأنه تم ظهر اليوم الجمعة إطلاق صفارات الإنذار في مدينة حيفا المحتلة والمناطق المحيطة بها إثر هذا الهجوم، حيث توجه المستوطنون إلى الملاجئ.

وتشير التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عدة صواريخ اعتراضية لمواجهة هذا الهجوم.

كما سُمع دوي ما لا يقل عن 3 انفجارات في أعقاب هذه العملية في عدة نقاط بمناطق وسط فلسطين المحتلة.

وأفادت مصادر إسرائيلية باندلاع حريق في مدينة "طمرة" بشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة إثر هذا الهجوم.

وادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن شظايا صواريخ يمنية سقطت في مدينة طمرة.

وجاء هذا الهجوم فيما كان الجيش اليمني قد شن فجر اليوم أيضاً هجوماً على قاعدة "رامات ديفيد" الجوية في شمال غرب فلسطين المحتلة تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وأكد العميد "يحيى سريع" المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم أن هذه الهجمات ستستمر حتى توقف عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

/انتهى/