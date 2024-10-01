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٠١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٢ ص

القوات المسلحة اليمنية تستهدف الكيان الصهيوني بطائرات مسيرة

القوات المسلحة اليمنية تستهدف الكيان الصهيوني بطائرات مسيرة

اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع ان هذه القوات استهدفت يافا وأم الرشراش المحتلتين بطائرات مسيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد يحيي سريع في بيان له اليوم الثلاثاء: "نفذنا عمليتين عسكريتين بطائرات مسيرة على يافا وأم الرشراش وحققتا أهدافهما بنجاح".

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: "قصفنا هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا"، مبينا: "استهدفنا أهدافا عسكرية في منطقة أم الرشراش "إيلات" بأربع طائرات مسيرة نوع صماد4".

وتابع: "نحيي المجاهدين بفلسطين ولبنان لدفاعهم عن الأمة ضد العدوان الإسرائيلي الأمريكي ومخططاته الهادفة لإخضاع كافة البلدان والشعوب"، قائلا: "نؤكد الوقوف العملي إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني حتى دحر العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية ومؤامراته التوسعية".

وشدد سريع: "نهيب بكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى الخروج من حالة الصمت والمشاركة الفاعلة في هذه المعركة المصيرية".

/انتهى/

رمز الخبر 1949109

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