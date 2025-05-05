الصحة اليمنية: ارتفاع عدد جرحى العدوان الأميركي على صنعاء إلى16جريحا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت الوزارة أنّ شخصاً أُصيب أيضاً في إثر قصف طيران العدوان الأميركي - البريطاني على شارع المطار - الروضة، في مديرية بني الحارث، شمالي صنعاء.

ويأتي ذلك بعد أن استهدف العدوان الأميركي عدة مناطق في محافظات صنعاء وصعدة ومأرب والجوف اليمنية، عبر غارات بلغ عددها 21، على الأقل، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية، ليل الأحد - الاثنين.

وفي هذا السياق، نقلت مصادر مطلعة أنّ غارات أميركية - بريطانية استهدفت شارع المطار، شمالي صنعاء، ومنطقة الملكة، في مديرية بني حُشَيْش، شمالي شرقي العاصمة.

كما استهدفت الطائرات الحربية الأميركية والبريطانية منطقة عطان، جنوبي صنعاء، بغارتين، وشارع الأربعين بغارتين أخريين، ومديرية بني مطر، غربي العاصمة، بـ6 غارات.

وشنّت أيضاً غارتين على مديرية رغوان، في محافظة مأرب، شمالي شرق صنعاء، و3 غارات على مديرية خب الشعف، في محافظة الجوف، و3 غارات على شرقي مدينة صعدة.

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