متحدث الخارجية الايرانية يثمن تضحيات المراسلين الذين وثّقوا معاناة الفلسطينيين والجرائم الصهيونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب المتحدث باسم الخارجية في تدوينته التي نشرها عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي اليوم السبت : ان اليوم العالمي لحرية الصحافة، يعيد الى الذاكرة بسالات وشجاعات المراسلين والمصورين الذين خاطروا بحياتهم طوال العامين الاخيرين لتغطية حقائق الحرب على غزة وفضح جرائم الابادة الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين.

وتابع بقائي : بهذه المناسبة، نحن نحيّي ما يزيد عن 200 من الكوادر الاعلامية الذين قاموا بتوثيق معاناة وآلام الفلسطينيين، والتي لا يمكن وصفها، وايضا الجرائم والاحتلال ومخطط التطهير العرقي للكيان "الاسرائيلي".

واضاف: هناك الكثير من هؤلاء الذين راحوا ضحايا عملية الابادة الجماعية خلال جهودهم للكشف عنها؛ ان الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الداعمين والمبررين لجرائم الكيان الصهيوني، متواطئون معه في هذه الجرائم ويتحملون المسؤولية قبال ذلك.

يذكر ان الـ3 من ايار / مايو، في كل عام، سمي بـ "اليوم العالمي لحرية الصحافة".