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٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٠١ م

وزیر العلوم الإيراني: الرأي العام العالمي لا يعترف بالکیان الصهيوني

وزیر العلوم الإيراني: الرأي العام العالمي لا يعترف بالکیان الصهيوني

قال وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني "حسين سيمائي صراف":هناك كيان مغتصب ومحتل في العالم اسمه الکیان الصهيوني والذي حتى لو أصبح عضوا في الأمم المتحدة مائة مرة، فإن الرأي العام العالمي لن يقبله كحكومة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "حسين سيمائي صراف" اليوم الاثنين في الدورة السادسة لملتقى الإمام الرضا (ع) العالمي في مشهد: "إن وجود الأمة هو أحد عناصر تشكيل الدولة وهو ما لا يمتلكه الکیان الصهيوني حتى الآن، في حين أن الشعب الفلسطيني هو أمة في وطنه أو أينما كان".

وتابع: "الکیان الصهيوني المحتل المدعوم من الاستکبار انتهك كل معايير حقوق الإنسان وهناك إجماع عالمي ضده".

وقال وزير العلوم: "إن المآسي التي تحدث في غزة لا تطاق ونسأل الله أن يمنح المسلمين المزيد من الحماس والوحدة والقدرة من أي وقت مضى لمعاقبة هذا الکیان المحتل واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم من هذا الكيان الغاصب وغير الشرعي".

وتزامنا مع عشرة الكرامة ( الفترة الممتدة من ولادة السيدة فاطمة المعصومة(ع) حتى ولادة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا (ع)، انطلقت فعاليات مؤتمر الإمام الرضا (ع) العالمي السادس في الحرم الرضوي الشریف اليوم الاثنين 5 أیار/مايو 2025، برعاية المنظمة العلمية والثقافية في العتبة الرضوية المقدسة ومن المقرر ان يحضر رئيس الجمهورية في هذا المؤتمر.

ویشارک فی هذا المؤتمر الذي يستمر حتى غدا الثلاثاء جمع من العلماء و نخب العالم الاسلامي من 21 دولة.

/انتهى/

رمز الخبر 1957540
جواد ماستری فراهانی

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