قالیباف: سيتم محاسبة المقصرين في حادثة ميناء الشهيد رجائي

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي جلسة علنية لمجلس الشورى، أشار النائب أحمد مرادي إلى أهمية الموضوع، حيث شكر رئيس المجلس على توجيهه السريع بتشكيل لجان مختصة للتحقيق في الحادث. وأكد أن سكان محافظة هرمزغان والشعب الإيراني يتطلعون إلى تحقيق دقيق في هذه القضية، مطالبًا بمعاقبة كل من كان له دور في انفجار ميناء شهيد رجائي.

وأضاف مرادي أن العديد من المواطنين من مختلف أنحاء البلاد تعرضوا للأذى في هذا الحادث، وأن بعض الضحايا فقدوا حياتهم، بينما لا يزال عدد من المفقودين غير معروفين.

كما ناشد النائب رئيس المجلس بضرورة التعامل بحساسية مع هذا الموضوع وإصدار أوامر لمحاسبة المسؤولين.

وطالب مرادي أيضًا بقراءة تقرير حول حادثة انفجار ميناء الشهيد رجائي في الجلسة العامة للمجلس.

وفي رد على هذا التذكير، أكد قالیباف أن قائد الثورة الإسلامية قد شدد في رسالته على أهمية التعامل الجاد مع حادثة الانفجار، وأن هذا الموضوع تم مناقشته في اجتماع قادة السلطات.

وشدد قالیباف على أن جميع الأفراد الذين تسببوا في هذا الحادث سيخضعون للمساءلة القانونية، مؤكدًا أن التعويضات والأضرار ستُحدد بسرعة وسيتم تنفيذ السياسات التعويضية في أقرب وقت ممكن. وأعرب عن أمله في أن تتم هذه الإجراءات قريبًا.

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