السودان تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الامارات وتعلنها "دولة عدوان"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مجلس الدفاع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن "السودان سيقطع العلاقات مع الإمارات بعد اتهامات لأبو ظبي بدعم قوات الدعم السريع وتنفيذ الهجوم في بورتسودان".

وكانت محكمة "العدل الدولية" قد رفضت الدعوى المقدمة من الجيش السوداني ضد الإمارات بشأن ارتباطها بعمليات الإبادة الجماعية في السودان.

وقال المجلس، في بيان وفق ما نشره وزير الإعلام السوداني، خالد الإعسير، في حسابه على منصة "فيسبوك" ونقلته وكالة "رويترز"، إن "العالم بأسره ظل يتابع ولأكثر من عامين جريمة العدوان على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه من دولة الإمارات وعبر وكيلها المحلي مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة وظهيرها السياسي".

وأشار البيان إلى أنه "عندما تيقّنت الإمارات من هزيمة وكيلها المحلي الذي دحرته قواتنا المسلحة صّعدت دعمها وسخرت المزيد من إمكانياتها لإمداد التمرد بأسلحة استراتيجية متطورة. وظلت تستهدف بها المنشآت الحيوية والخدمية بالبلاد وآخرها استهداف مستودعات النفط والغاز، وميناء ومطار بورتسودان، ومحطات الكهرباء والفنادق وعرّضت حياة ملايين المدنيين وممتلكاتهم للخطر، الأمر الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي وبصفة خاصة أمن البحر الأحمر" وفق ما ذكر البيان الرسمي.

وأضاف أنه "على إثر هذا العدوان المستمر قرر مجلس الأمن والدفاع، إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة دولة عدوان، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وسحب السفارة السودانية والقنصلية العامة" لدى الإمارات.

وشدد بيان المجلس العسكري على أن "السودان يحتفظ بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين واستمرار وصول المساعدات الإنسانية"، مثمّناً دور الشعب السوداني وقواته المسلحة ومؤكداً أن "الدولة قادرة على ردع العدوان والحفاظ على أمن البلاد".

يُذكر أن قوات "الدعم السريع" لم تتبنَّ حتى الآن الهجوم في بورتسودان