إسقاط ما لا يقل عن 5 طائرات مقاتلة هندية وتم أسر عدد من الجنود

وكالة مهر للأنباء، نقلا عن اندبيندنت، أن مسؤولون في إسلام آباد اعلنوا إن عدة طائرات مقاتلة أسقطت وأسر عدد من الجنود الهنود بعد أن دخلت الطائرات المقاتلة الهندية المجال الجوي الباكستاني.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد اصف، إن خمس طائرات مقاتلة هندية على الأقل تم إسقاطها. وأضاف أن إسلام آباد ستجري بالتأكيد محادثات مع نيودلهي إذا توقفت هذه الأعمال العدائية.

وأضاف "لا نريد أن يتفاقم الوضع". ولكن إذا رأينا أفعالاً عدائية من الجانب الهندي، فسنضطر للرد.

يشار إلى أنه أطلقت وزارة الدفاع الهندية صواريخ على منطقة الحدود مع باكستان في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأعلنت الوزارة أن تسعة مواقع على الأقل تم استهدافها، وقال مسؤولون هنود إن "هجمات إرهابية ضد الهند كانت قيد التخطيط".

ونفذت نيودلهي هذه الهجمات ردا على هجوم وقع في أبريل/نيسان الماضي على مجموعة من السياح في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير. وأسفر الهجوم عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من السياح.

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