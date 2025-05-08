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٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٣٤ ص

انفجارات في لاهور الباكستانية

انفجارات في لاهور الباكستانية

أفادت وسائل إعلام عن وقوع انفجارات في لاهور، الباكستانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قناة "جي تي في"، التلفزيونية ذكرت شاهد عيان لوكالة رويترز للأنباء أن انفجارات سمعت في مدينة لاهور بشرق باكستان صباح الخميس، في أعقاب هجمات هندية على عدة مواقع في باكستان ومخاوف بشأن تصاعد الاشتباكات بين الجارتين المسلحتين نوويا.

وأعلنت بعض وسائل الإعلام، مثل قناة نيوز 18، سماع دوي ثلاثة انفجارات في لاهور، وانطلاق صفارات الإنذار محذرة من وقوع حادث وشيك.

وقال شهود عيان إن طائرة هندية بدون طيار أسقطت بالقرب من مطار لاهور.

ولم تصدر إسلام آباد أي معلومات بهذا الخصوص حتى الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1957677
شیرین سماره

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