إيران تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي تصريح له يوم الأربعاء، أعرب "إسماعيل بقائي"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات بين الهند وباكستان، داعياً الطرفين إلى التحلي بضبط النفس.

وأشار بقائي إلى الموقف الثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يؤكد على ضرورة احترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول، والابتعاد عن استخدام القوة في العلاقات الدولية. واعتبر أن تصاعد التوترات والصراعات بين هذين البلدين الكبيرين، اللذين تربطهما علاقات صداقة تاريخية مع إيران، يمثل مصدر قلق جدي.

كما أعرب بقائي عن أمله في أن يتخذ الطرفان خطوات نحو تقليل التوترات ومنع تفاقم الأوضاع، وأن يتجنبوا استغلال الأطراف الثالثة، وخاصة الكيان الصهيوني، لهذه الظروف.

وقد تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بعد وقوع هجوم إرهابي في22 أبريل بالقرب من مدينة "بهلغام" في منطقة "جامو وكشمير" الخاضعة للسيطرة الهندية، مما أسفر عن مقتل 26 شخصاً.

وأعلنت الهند في الليلة الماضية أنها شنت هجمات على مقرات "الإرهابيين" في باكستان وكشمير، بينما أكدت باكستان أنها ردت على هذه الإجراءات الهندية.

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