افتتاح دار القرآن الكريم في مقر النجف الأشرف التابع للقوة البرية للحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حجة الإسلام رضائي، مسؤول ممثلية قائد الثورة الإسلامية، في القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، أكد في حفل افتتاح دار القرآن الكريم على أهمية الدفاع عن الدين واعتبره واجبا دائما على كل مسلم. مضيفا أن الدفاع عن الدين يتطلب قوة شاملة في الأبعاد العسكرية والثقافية والعلمية والمعرفية والدفاعية.

وأشار أيضاً إلى ضرورة وجود دافع قوي لتحقيق الفعالية في الميدان، قائلاً: "إذا تضررت المعرفة، فسوف يتضرر الدافع أيضا ونتيجة لذلك، لن يتمكن أحد من البقاء في الميدان". مؤكدا على الاهتمام الخاص بالشؤون القرآنية وتنمية الشخصيات القرآنية.

وبدوره اعتبر قائد مقر النجف الأشرف العميد عظيمي قائد قاعدة النجف الأشرف التابعة للحرس الثوري الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني، أن قدرة مقر النجف الاشرف، وصفوف القوات البرية في المحافظة مناسبة لتنفيذ البرامج القرآنية، مؤكداً على التعاون المستمر والدعم الشامل للبرامج والشخصيات القرآنية في هذا المركز.

ومن الجدير بالذكر أن مقر النجف الأشرف هو واحدة من عشر مقرات للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني التي لعبت دورا مهما في الدفاع عن البلاد على الحدود الغربية خلال الأعوام الثمانية من الدفاع المقدس، ومن خلال إطلاق دار القرآن هذه فإنها يمكن أن تخطو خطوة مؤثرة نحو الأهداف القرآنية.

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