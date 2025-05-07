روسيا والبرازيل تعتزمات توقيع اتفاقيات لاستكشاف اليورانيوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيبدأ الطرفان الإنتاج المشترك للأسمدة، وفقاً لصحيفة "إكزام" البرازيلية، نقلاً عن مصادر حكومية.

وخلال المفاوضات مع القيادة الروسية، سيقترح الجانب البرازيلي إنشاء مشروع مشترك يُعنى باستكشاف وتطوير رواسب اليورانيوم، وفقاً للتقرير.

وقد تُوقّع الاتفاقية كلٌّ من شركة "تينكس" الروسية، التابعة لشركة "روساتوم"، والشركة البرازيلية "نوكليو برازيل".

وبحسب الصحيفة، سيوقع أعضاء الوفد البرازيلي أيضاً اتفاقيات مع أكبر منتج مستقل للغاز الطبيعي في روسيا "نوفاتك"، موضحةً أن الاتفاقيات ستسمح "باستكشاف إمكانيات التعاون في تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في البرازيل" وتعزيز الاستثمارات الروسية "في المشاريع التي تركز على إنتاج محطات الطاقة الحرارية للغاز الطبيعي المسال".

وقد تتضمن اتفاقية أخرى، عقب مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولولا دا سيلفا، اتفاقياتٍ لإنشاء مشاريع مشتركة في البرازيل لإنتاج الأسمدة.

ويعتزم الطرفان مناقشة إمكانيات تعزيز التعاون في مجالي التعدين والطاقة.

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