لولا دا سيلفا يتراجع عن ضمان عدم توقيف بوتين حال حضوره في البرازيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه غاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القمة التي عقدت في أواخر الأسبوع المنصرم في نيودلهي، ما أتاح بالتالي تفادي أي احتمال لإلقاء القبض عليه بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب.

وقال لولا خلال مقابلة بثتها مساء السبت قناة "فيرستبوست" (Firstpost) التلفزيونية الهندية أن بوتين سيُدعى الى القمة في البرازيل، مضيفا "إذا كنت رئيساً للبرازيل وإذا جاء إلى البرازيل فلا يوجد سبب لاعتقاله".

الا أنه تراجع عن هذه القطعية الإثنين.

وقال للصحافيين "لا أعرف اذا كان النظام القضائي في البرازيل سيقوم باحتجازه. القرار يعود الى القضاء وليس الى الحكومة".

وغاب بوتين عن لقاءات دولية في الأشهر الماضية، منها اجتماع دول بريكس في جنوب إفريقيا في آب/أغسطس. وناب عنه في قمتي بريكس ومجموعة العشرين وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وغاب بوتين عن القمة في نيودلهي على رغم أن الهند ليست من الدول الموقعة على نظام روما، بعكس جنوب إفريقيا.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف في آذار/مارس لاتهام بوتين بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع الذي بدأ في شباط/فبراير 2022.

وينفي الكرملين اتهامات المحكمة الجنائية الدولية، ويؤكد أنّ مذكّرة الاعتقال بحق الرئيس الروسي "باطلة".

وتبنت مجموعة العشرين خلال قمة الهند، إعلانا تجنب إدانة موسكو بسبب حرب أوكرانيا لكن دعا كل الدول للامتناع عن استخدام القوة للسيطرة على أراضٍ.

ومن المقرر أن تستضيف ريو دي جانيرو القمة المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وأعرب لولا عن أمله بأن تكون "الحرب انتهت" بحلول هذا الموعد.

/انتهی/