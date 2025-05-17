  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٤١ م

وزير التراث الثقافي يمثل ايران في حفل تنصيب البابا ليو الرابع عشر

وزير التراث الثقافي يمثل ايران في حفل تنصيب البابا ليو الرابع عشر

ينوب وزير التراث الثقافي والسياحة والمشغولات اليدوية رضا صالحي اميري عن حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في حفل تنصيب البابا ليو الرابع عشر ويسلم الاخير أيضا رسالة تهنئة من جانب رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سفير ايران لدى الفاتيكان حجة الاسلام والمسلمين محمد حسين مختاري ان الوزير صالحي اميري سيمثل الحكومة في حفل تنصيب البابا ليو الرابع عشر والذي يقام بمشاركة قادة ووفود رفيعة من الدول المختلفة.

واضاف ان وزير التراث الثقافي والسياحة والمشغولات اليدوية سيسلم رسالة من الرئيس بزشكيان الى بابا الفاتيكان.

وتابع ان الوزير صالحي اميري سيلتقى خلال الزيارة التي تتم في اطار الدبلوماسية الثقافية والدينية، عددا من كبار مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية والمسؤولين الثقافيين للفاتيكان لبحث سبل توسيع العلاقات الثقافية والدينية والسياحية بين الطرفين.

/انتهى|/

رمز الخبر 1958087
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات