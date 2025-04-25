السفير الإيراني لدى الفاتيكان يوقع مذكرة تذكارية لوفاة البابا فرانسيس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقع السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني، يوم الخميس، على وثيقة تذكارية.

وأعرب ممثل بلادنا عن خالص تعازيه وتضامنه مع السفير والمندوب الدائم للفاتيكان، وقدم تعازيه للكنيسة الكاثوليكية وحكومة الفاتيكان وكل أتباعه ومحبيه في وفاة البابا فرنسيس، وطلب من الله العلي القدير أن يلهمه الصبر والسلوان.

وأشاد سفير بلادنا بدوره البارز في تعزيز السلام والعمل الخيري والحوار بين الطوائف والأديان السماوية في مواجهة الظلم، واعتبر مواقفه ملهمة ومشجعة في جميع أنحاء العالم.

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