ويتكوف: أؤمن حقا بالسعي لحل النزاع مع إيران عبر الحوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المبعوث الأمريكي ستيو ويتكوف لموقع بريتبارت: "ترمب يؤمن بالسلام عبر القوة وجوهره أن الحرب ليست بالضرورة في مصلحتنا".

وأضاف ويتكوف: "السلام عبر القوة يعني أن الحرب ليست بالضرورة أفضل وسيلة لتحقيق هدنة أو سلام دائم".



وتابع: "ترمب لا يعتقد أن القوة العسكرية مجدية في كثير من الحالات"، مبينا: "لأن القوة ليست دائما مجدية يسعى ترمب لاتباع مسار الحوار والدبلوماسية في كل مرة".

وأشار المبعوث الامريكي ورئيس الوفد التفاوضي الامريكي الى المفاوضات غيرالمباشرة مع ايران وقال: "أؤمن حقا بالسعي لحل النزاع مع إيران عبر الحوار وهذا الحل أكثر ديمومة من أي بديل".



واضاف ويتكوف: "إذا أقنعنا إيران بالتخلي عن برنامج التخصيب سنضمن وضعا دائما لا تحصل فيه على سلاح نووي".



وادعى المبعوث الامريكي: "هذا هو الحل الأفضل ونأمل أن يكون ذلك ما تريده إيران لأن البديل ليس جيدا لها".