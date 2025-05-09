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٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٣١ م

ويتكوف: أؤمن حقا بالسعي لحل النزاع مع إيران عبر الحوار

ويتكوف: أؤمن حقا بالسعي لحل النزاع مع إيران عبر الحوار

قال رئيس الوفد الامريكي في المفاوضات غيرالمباشرة مع ايران، ستيو ويتكوف انني أؤمن حقا بالسعي لحل النزاع مع إيران عبر الحوار وهذا الحل أكثر ديمومة من أي بديل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المبعوث الأمريكي ستيو ويتكوف لموقع بريتبارت: "ترمب يؤمن بالسلام عبر القوة وجوهره أن الحرب ليست بالضرورة في مصلحتنا".

وأضاف ويتكوف: "السلام عبر القوة يعني أن الحرب ليست بالضرورة أفضل وسيلة لتحقيق هدنة أو سلام دائم".

وتابع: "ترمب لا يعتقد أن القوة العسكرية مجدية في كثير من الحالات"، مبينا: "لأن القوة ليست دائما مجدية يسعى ترمب لاتباع مسار الحوار والدبلوماسية في كل مرة".

وأشار المبعوث الامريكي ورئيس الوفد التفاوضي الامريكي الى المفاوضات غيرالمباشرة مع ايران وقال: "أؤمن حقا بالسعي لحل النزاع مع إيران عبر الحوار وهذا الحل أكثر ديمومة من أي بديل".

واضاف ويتكوف: "إذا أقنعنا إيران بالتخلي عن برنامج التخصيب سنضمن وضعا دائما لا تحصل فيه على سلاح نووي".

وادعى المبعوث الامريكي: "هذا هو الحل الأفضل ونأمل أن يكون ذلك ما تريده إيران لأن البديل ليس جيدا لها".

رمز الخبر 1957738
جواد ماستری فراهانی

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