كمالوندي  ردا على أمريكا: إيران ليست الدولة الوحيدة التي تخصب اليورانيوم ولا تملك الأسلحة النووية

ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي قال فيها إن "إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك أسلحة نووية ولكنها تقوم بالتخصيب"، أوضح مساعد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للشؤون الدولية والقانونية والناطق باسمها "بهروز كمالوندي" : "إيران ليست الدولة الوحيدة التي تخصب اليورانيوم وفي نفس الوقت لا تملك أسلحة نووية".

وأضاف "كمالوندي" في تصريح اليوم الجمعة : هذا الأمر سيُزعج بالتأكيد السلطات في وزارة الخارجية الأمريكية، لماذا أدلى وزير الخارجية بمثل هذا التصريح دون دراسة.

وتابع : هناك دول مثل بلجيكا وهولندا وكوريا الجنوبية واليابان والأرجنتين وألمانيا لا تملك أسلحة نووية ولكنها تقوم بالتخصيب، لذلك يجب القول إن إيران ليست الدولة الوحيدة التي تخصب اليورانيوم وفي نفس الوقت لا تملك أسلحة نووية؛ قائلا : يبدو أنه يتعين على المسؤولين الأمريكيين أن يدرسوا قليلا ويتحدثوا بحذر عند الإدلاء بتصريحاتهم.

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