استشهاد القيادي في كتيبة جنين"نور عبد الكريم البيطاوي" في نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إن البيطاوي القائد في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، استُشهد أمس الجمعة في "مواجهة بطولية مع قوات الاحتلال" بنابلس أثناء مطاردته ومحاصرته.

وأضافت "إننا إذ نعتز باستشهاد قادتنا ومجاهدينا دفاعا عن مقدسات الأمة وتعبيرا عن صمود شعبنا في وجه المجازر وسياسات التهجير والضم.. فإننا نؤكد أننا، مع كل قوى المقاومة في شعبنا، مستمرون في مواجهة هذا الإجرام حتى رد العدوان".

ووُصف البيطاوي بأنه أبرز المطلوبين لدى قوات الاحتلال، التي سعت لاغتيال قيادات المقاومة في مدن الضفة الغربية ومخيماتها.

ومن جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان، إن "سياسة الاحتلال باغتيال المقاومين وتصعيد استهدافه لأبناء شعبنا في الضفة الغربية هي محاولات بائسة لاستهداف حالة المقاومة في الضفة، والتي شهدت مؤخرا عمليات نوعية كعملية إطلاق النار قرب جنين وعملية الدهس في الخليل".

وأضافت أنها إذ تنعى "الشهيدين المقاومين نور عبد الكريم البيطاوي من جنين وحكمت غيث عبد النبي من نابلس، اللذين ارتقيا خلال اشتباك بطولي بعد حصارهما داخل منزل في منطقة المساكن الشعبية شرق نابلس"، فإنها تؤكد أن "اغتيال المقاومين في الضفة الغربية لن يزيد شبابها الثائر إلا مزيدا من الإصرار على المواجهة".

ودعت حماس الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية "لاحتضان المقاومين وأن يكونوا عونا وسندا لهم"، كما دعت "شباب الضفة الثائرة إلى تصعيد المقاومة وضرب المحتل ومستوطنيه بعمليات نوعية ومؤلمة للاحتلال الفاشي المجرم الذي أوغل في دماء أهل غزة".

وفي وقت سابق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن وحدة اليمام قتلت مَن وصفته بقائد تنظيم الجهاد الإسلامي في جنين نور البيطاوي.

وبث الجيش الإسرائيلي مشاهد قال إنها توثق لحظة قصف المنزل الذي كان يتحصن به البيطاوي في نابلس.

وفي الوقت نفسه، واصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مناطق عدة في الضفة الغربية، ضمن حملة تصعيد مستمرة منذ أوائل العام الجاري.

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