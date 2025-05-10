أحدث إحصائيات الشهداء والجرحى جراء حرب الإبادة في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن قناة "الجزيرة"، فقد أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانًا جديدًا يتضمن أحدث إحصائيات الشهداء والجرحى منذ بدء الحرب الصهيونية على غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الشهداء نتيجة هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى الآن قد وصل إلى 52,810 شهيدًا.

كما أفادت الوزارة بأن العدد الإجمالي للجرحى جراء هذه الهجمات قد بلغ 119,473 شخصًا منذ بداية الحرب في القطاع.

وأعلنت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل جثامين 23 شهيدًا إلى المستشفى، بالإضافة إلى إصابة 124 شخصًا آخرين.

وفي موجة جديدة من الهجمات على غزة منذ 18 مارس 2025، سُجل 2,701 شهيد و7,432 جريح.

ولا يزال هناك الآلاف من الأشخاص مفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

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