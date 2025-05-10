إصابة 9 جنود صهاينة في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد ذكرت قوات الاحتلال اليوم السبت أن 9 جنود أصيبوا في وقت مبكر من صباح اليوم جراء انفجار قنبلة في منطقة الشجاعية بمدينة غزة، الواقعة في شمال القطاع.

وأشارت قوات الاحتلال إلى أن من بين المصابين، هناك اثنان من الضباط الكبار، أحدهما قائد الكتيبة 6310 والآخر نائب قائد الكتيبة 252.

كما أفادت وسائل الإعلام الصهيونية في وقت مبكر من اليوم بوقوع حادث أمني أدى إلى إصابة عدد من الجنود في منطقة الشجاعية. وذكرت أن طائرات هليكوبتر تابعة للجيش قامت بنقل المصابين إلى مستشفى "تل هشومير" في تل أبيب.

كما أفادت وسائل الإعلام عن هبوط طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الإسرائيلي تحمل أربعة جنود مصابين في مستشفى "هداسا" في القدس المحتلة.

ومنذ بداية الحرب التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 ، واجه جيش الاحتلال سلسلة من الضربات القاسية من المقاومة الفلسطينية، مما أسفر عن مقتل أو إصابة عدد كبير من الجنود الصهاينة.

ورغم جميع الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، اعترف المسؤولون الإسرائيليون بعدم قدرتهم على تحقيق أهدافهم من هذه الحرب، والتي تشمل تدمير حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

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