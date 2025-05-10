الصين تدعو الهند وباكستان للتهدئة وضبط النفس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية: "نحث الهند وباكستان بشدة على إعطاء الأولوية للسلام والاستقرار، والتحلي بالضبط النفس، والعودة إلى الحلول السلمية عبر المفاوضات، وتجنب أي إجراءات قد تزيد من حدة التوتر".

وأضاف البيان أن الالتزام بالحوار يصب في مصلحة البلدين، ويعزز الاستقرار الإقليمي، وهو ما يتوقعه المجتمع الدولي. كما أكدت الصين استعدادها لمواصلة لعب دور إيجابي في هذه الأزمة.

من جهتها، نقلت قناة "جيو" الباكستانية عن الفريق أحمد شريف شودري، رئيس مديرية الشؤون العامة للجيش الباكستاني، أن الهند استهدفت ثلاث قواعد جوية باكستانية بصواريخ.

بالمقابل، ذكرت وكالة الأنباء الهندية "ANI" نقلا عن مصادر غير محددة أن أربع قواعد جوية باكستانية تعرضت للقصف، دون الكشف عن اسم القاعدة الرابعة.

يأتي ذلك بعد أن أفادت تقارير سابقة بأن باكستان شنت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند، مما دفع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى الدعوة لعقد اجتماع طارئ للقيادة الوطنية لبحث التطورات.

المصدر: وكالات

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