الهند وباكستان تتفقان على وقف اطلاق النار فورا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال زير الخارجية الباكستاني محمد اسحاق دار: "اتفقنا مع الهند على وقف إطلاق النار فورا و هذا ليس اتفاقا جزئيا بل هو تفاهم كامل لوقف إطلاق النار بين البلدين"، مبينا: "باكستان سعت دائما لتحقيق السلام والأمن في المنطقة دون المساس بسيادتها وسلامة أراضيها".

وقبل ذلك كتب الرئيس الامريكي دونالد ترامب على حسابه في تروث سوشيال: "يسرني أن أعلن موافقة الهند وباكستان على وقف إطلاق فوري"، مضيفا: "بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري"

وتابع الرئيس الامريكي: "أهنئ الهند وباكستان على استخدام المنطق السليم والذكاء العالي وأثمن اهتمامهما بهذا الأمر".

وبالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق بين الهند وباكستان على وقف إطلاق النار، كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه ونائب الرئيس جي دي فانس تواصلا مع كبار المسؤولين الهنود والباكستانيين على مدار 48 ساعة الماضية.

كما أضاف أن البلدين سيبدآن محادثات حول مجموعة واسعة من القضايا في موقع محايد.

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