عراقجي يبحث مع نظيره الباكستاني خفض التصعيد مع الهند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزير الخارجية الإيراني عراقجي، الذي سافر إلى نيودلهي لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الهنود،في مكالمة هاتفية مساء اليوم، مع نظير الباكستاني محمد اسحاق دار آخر التطورات الأمنية في منطقة جنوب آسيا عقب تصاعد التوترات بين الهند وباكستان.

وفي هذه المكالمة، أكد وزير الخارجية، في إشارة إلى مناقشاته مع المسؤولين الهنود، على أهمية جهود الجانبين لمنع تصعيد الوضع وتخفيف التوترات.

وشرح وزير الخارجية الباكستاني، خلال شرحه للوضع الأخير في المنطقة، مواقف بلاده في هذا الصدد، وأوضح أن بلاده لا تسعى إلى تصعيد التوترات.