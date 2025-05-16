اتفاق بين باكستان والهند على تمديد وقف إطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة الباكستانية، شهباز شريف، استعداد بلاده للتحدّث بشأن السلام مع الهند، وقال "نريد أن نبعث لهم بهذه الرسالة".

ومن جهته، أكد وزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، استمرار تعليق معاهدة المياه حتى توقف باكستان ما أسماه "الإرهاب عبر الحدود".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في الـ10 من الشهر الجاري وقف إطلاق نار كاملاً وفورياً بين الهند وباكستان، وذلك عبر منشور على صفحته في منصة "تروث سوشال".

وقال حينها وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إنّ حكومتَي الهند وباكستان "ستبدآن محادثات بشأن مجموعة واسعة من القضايا في موقع محايد".

واندلعت الأزمة الأخيرة في 22 نيسان/أبريل الماضي، على خلفيّة هجوم على الشطر الهندي لكشمير أودى بـ26 سائحاً، حمّلت نيودلهي إسلام آباد مسؤوليته، فيما نفت الأخيرة أيّ علاقة لها به.

/انتهى/