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١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٠٧ ص

رئيس مجلس الشوری الاسلامي يصل إلى جاكرتا

رئيس مجلس الشوری الاسلامي يصل إلى جاكرتا

وصل رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إلى جاكرتا عاصمة إندونيسيا للمشاركة في الدورة التاسعة عشرة لاتحاد مجالس التعاون الإسلامي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل محمد باقر قاليباف إلى جاكرتا صباح الأربعاء (14 مايو)، وكان في استقباله في المطار مسؤولون إندونيسيون.

وتعقد القمة في الفترة من 12 إلى 15 مايو تحت شعار "الحوكمة الرشيدة والمؤسسات القوية كركائز للصمود".

ومن بين ممثلي مجلس الشورى الإسلامي في بلادنا الذين يحضرون هذا الاجتماع بهدف المشاركة في الجلسات الرسمية والتخصصية لاجتماع اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، روح الله مفكر آزاد (ممثل تبريز)، وسارا فلاحي (ممثلة إيلام)، والسيد يحيى سليماني (ممثل نيشابور)، ومحمد مهدي شهرياري (ممثل بجنورد).

/انتهى/

رمز الخبر 1957945

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