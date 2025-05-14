رئيس مجلس الشوری الاسلامي يصل إلى جاكرتا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل محمد باقر قاليباف إلى جاكرتا صباح الأربعاء (14 مايو)، وكان في استقباله في المطار مسؤولون إندونيسيون.

وتعقد القمة في الفترة من 12 إلى 15 مايو تحت شعار "الحوكمة الرشيدة والمؤسسات القوية كركائز للصمود".

ومن بين ممثلي مجلس الشورى الإسلامي في بلادنا الذين يحضرون هذا الاجتماع بهدف المشاركة في الجلسات الرسمية والتخصصية لاجتماع اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، روح الله مفكر آزاد (ممثل تبريز)، وسارا فلاحي (ممثلة إيلام)، والسيد يحيى سليماني (ممثل نيشابور)، ومحمد مهدي شهرياري (ممثل بجنورد).

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