مصدر للميادين: إذا لمست إيران خروج الجانب الآخر من الاطر المتفق عليها فلا مبرر لاستمرار المحادثات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقل موفد الميادين إلى مسقط عن مصدر في الوفد التفاوضي الايراني قوله: "إيران جاهزة لطمأنة الجميع أن برنامجها النووي سيبقى سلمياً"، مؤكدا: "إذا رأينا أن الفريق الأخر سيخرج عن الأطر التي تم الاتفاق عليها لن نكمل بالمفاوضات".

وأضاف المصدر لموفد الميادين: "عملية تخصيب اليورانيوم هي العقبة الأساسية في موضوع المباحثات.. إيران دخلت المحادثات غير المباشرة بناء على حسن النية واتخذت إجراءات هامة لبناء الثقة في هذا المجال".

كما اكد مصدر دبلوماسي للميادين: "خلال الجولتين الأولى والثانية تم الاتفاق على أطر عامة لمسار التفاوض وإذا لمسنا أن الجانب الآخر يحاول الخروج من تلك الأطر وفرض مطالب جديدة غير متفق عليها فلا مبرر لاستمرار المحادثات".

وقال المصدر للميادين: "إذا تقدمت المباحثات في الإطار المتفق عليه لطمأنة المجتمع الدولي حول سلمية البرنامج النووي الإيراني فيمكن الوصول إلى اتفاق يضمن مصالح الجانبين عبر رفع العقوبات عن إيران".

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