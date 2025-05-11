النائب الاول للرئيس الايراني يستقبل رسميا رئيس وزراء أوزبكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد رضا عارف استقبل رسميا اليوم الأحد رئيس الوزراء الأوزبكي عبدالله عارفوف الذي وصل الى طهران قبل ظهر اليوم.

خلال مراسم الاستقبال، تم عزف النشيد الوطني الأوزبكي أولاً، ثم النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الوحدة الاحتفالية الحاضرة.

من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الأوزبكي خلال هذه الزيارة مع المسؤولين الإيرانيين ويناقش معهم، ويشارك في مؤتمر أعمال مشترك للناشطين الاقتصاديين من البلدين.

ومن المقرر أيضًا أن يتم التوقيع على العديد من وثائق التعاون بين إيران وأوزبكستان خلال زيارة أرفوف إلى طهران.

يُشار إلى أنه بالتزامن مع هذه الزيارة سيتم التوقيع على وثيقة الاجتماع السادس عشر للجنة المشتركة الإيرانية الأوزبكية بحضور وزير الخارجية الإيراني ووزير التجارة والاستثمار الأوزبكي، وعلى هامش هذا الاجتماع سيتم افتتاح المركز التجاري الأوزبكي في طهران.

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