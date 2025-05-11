توقيع 4 وثائق تعاون بين إيران وأوزبكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم التوقيع على أربع وثائق للتعاون بين إيران وأوزبكستان بحضور محمد رضا عارف وعبدالله عارفوف.

وصل عارفوف صباح اليوم إلى طهران على رأس وفد، واستقبله عارف رسميا في مجمع سعد آباد التاريخي والثقافي قبل ساعات قليلة.

/انتهى/