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١١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٢٢ م

توقيع 4 وثائق تعاون بين إيران وأوزبكستان

توقيع 4 وثائق تعاون بين إيران وأوزبكستان

برعاية النائب الأول للرئيس الايراني ورئيس وزراء أوزبكستان تم التوقيع على وثائق التعاون بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم التوقيع على أربع وثائق للتعاون بين إيران وأوزبكستان بحضور محمد رضا عارف وعبدالله عارفوف.

وصل عارفوف صباح اليوم إلى طهران على رأس وفد، واستقبله عارف رسميا في مجمع سعد آباد التاريخي والثقافي قبل ساعات قليلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1957832
جواد ماستری فراهانی

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