رئيس الوزراء الأوزبكي يزور طهران يوم غد

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه سيزور رئيس الوزراء الأوزبكي عبد الله عارفوف بلادنا يوم الأحد بدعوة من النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف على رأس وفد رفيع المستوى.

خلال هذه الزيارة، سيشارك رئيس وزراء أوزبكستان، بالإضافة إلى اللقاء والمناقشة مع المسؤولين في بلدنا، في مؤتمر أعمال مشترك للناشطين الاقتصاديين من البلدين.

ومن المفترض أيضًا أن يتم التوقيع على العديد من وثائق التعاون بين البلدين خلال هذه الزيارة.

يُشار إلى أنه قبل زيارة رئيس الوزراء الأوزبكي إلى طهران، سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.

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