عراقجي يلتقي وزير الخارجية العماني عشیة الجولة الرابعة من المحادثات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي زار سلطنة عمان على رأس وفد لعقد الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، التقى وأجرى محادثات مع بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان لدى وصوله إلى مسقط.

وفي هذا اللقاء، أعرب وزير خارجية بلادنا عن امتنانه لوزير الخارجية وحكومة سلطنة عمان لاستضافتها ودورها المهم في تسهيل المحادثات الإيرانية الأمريكية، وشرح وجهة نظر بلادنا بشأن أهم جوانب هذه المحادثات ومواقف إيران المبدئية والأساسية في هذا الصدد.

وأكد وزير الخارجية العماني عزم بلاده على تقديم أي مساعدة لتسهيل المحادثات، وأطلع عراقجي على الترتيبات والاستعدادات المرتقبة لهذه الجولة من المحادثات.

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