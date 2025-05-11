عارف: إيران عازمة على تعزيز العلاقات مع أوزبكستان في جميع المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد عارف أن البلدين لديهما الإرادة اللازمة لتعزيز العلاقات الثنائية وان الحكومة الايرانية الحالية عازمة على تطوير العلاقات مع أوزبكستان في جميع المجالات.

وأضاف "أن العلاقات الإيرانية الأوزبكية متجذرة في التاريخ المشترك والتشابهات الثقافية والتاريخية العديدة بين شعبينا تمثل رصيداً قيماً لتعزيز العلاقات الثنائية، وهذه العلاقات المتأصلة تمهد الطريق لتطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والطاقة والسياحة والثقافة والعلم والتجارة والقطاع الخاص.

نتوقع تطوير العلاقات مع أوزبكستان في جميع المجالات

وقال عارف ان أوزبكستان، ونظراً لاشتراكها الحضاري واللغوي الكبير، تُعتبر شقيقة لايران، وهناك مجالات واسعة للتعاون في جميع القطاعات، مما سيرفع العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات.

وأكد عارف أن الاجتماع السادس عشر للتعاون المشترك، المتزامن مع زيارة رئيس وزراء أوزبكستان، سيعزز ازدهار العلاقات أكثر من أي وقت مضى، ونحن نتوقع تعميق وتوسيع هذا التعاون في جميع المجالات.

وأشار إلى أن إيران هي أقصر طريق لربط دول آسيا الوسطى بالمياه الدولية والخليج الفارسي، قائلاً: تم تجهيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية في الموانئ الإيرانية، وإيران مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة لحضور أوزبكستان في هذه الموانئ.

إيران وأوزبكستان: مكملتان لتطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية

وأوضح عارف: هدف رفع مستوى التبال من وجهة نظر إيران هو هدف عملي، ونأمل تحقيقه في أقصر وقت، مما يتطلب معرفة إمكانيات الطرفين وزيادة تبادل الخبراء على أعلى المستويات، خاصةً في القطاع الخاص.

وتابع، مشيراً إلى سياسة تطوير العلاقات مع الجيران والدول الإقليمية في عهد الحكومة الايرانية الحالية: بفضل معرفة البلدين باقتصاد بعضهما، يمكنهما أن يكونا مكملين لتنمية العلاقات الاقتصادية الإقليمية.

كما عدّد عارف استعداد الشركات الإيرانية لتقديم الخدمات الفنية والهندسية، وتصدير المنتجات الزراعية، والمعدات الطبية، وترميم الآثار التاريخية كأهم مجالات التعاون بين إيران وأوزبكستان.

ايران .. صديقة مقرّبة وشريكة موثوقة لأوزبكستان

من جانبه، وصف رئيس وزراء أوزبكستان "عبدالله عارفوف" في الاجتماع لقاءات المسؤولين رفيعي المستوى بين البلدين بأنها أساس لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يجب توسيعه في مجالات أخرى. وأكد في الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أن "إيران هي الصديق المقرب والشريك الموثوق لأوزبكستان في المنطقة.

وأضاف: حقّق التعاون بين البلدين تقدماً جيداً في السنوات الماضية، وتم خلال لقاءات الرؤساء التخطيط اللازم لنمو العلاقات في جميع المجالات، وهي في تحسن مستمر.

وأشار عارفوف إلى حجم التبادل البالغ 500 مليون دولار بين البلدين، مؤكداً أن تعزيز التعاون الثنائي يتطلب تخطيطاً طويل الأمد، ويجب على القطاع الخاص في البلدين استغلال الإمكانيات المتاحة بشكل جيد.