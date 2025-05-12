نتنياهو بعد لقائه ويتكوف: أوعزت بإيفاد بعثة تفاوض إلى الدوحة الثلاثاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أنّه تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شاكراً إياه على "مساعدته في إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر".

وأشار نتنياهو إلى أنّ "دونالد ترامب جدد التزامه تجاه إسرائيل ورغبته في مواصلة التعاون الوثيق معي".

وفي بيان، كشف مكتب نتنياهو أنّه التقى، الإثنين، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وسفير الولايات المتحدة في كيان الاحتلال، مايك هاكبي.

وتناول نتنياهو في لقائه مع المبعوث ويتكوف والسفير هاكبي "الجهود الأخيرة لتنفيذ المبادرة التي عرضها ويتكوف بشأن الإفراج عن المختطفين، وذلك قبل توسيع رقعة القتال".

وأشار مكتب نتنياهو في هذا السياق، إلى إيعازه بإيفاد بعثة تفاوض إلى الدوحة غداً، لافتاً إلى أن "المفاوضات ستُجرى فقط تحت النار".

من جهتها، قالت إذاعة "جيش" الاحتلال، إنّ "الجيش يستعد لتسلم الأسير عيدان ألكسندر بدءاً من الساعة 6:30 مساء في منطقة خان يونس".

وأمس، كانت قد أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها ستطلق سراح الأسير "مزدوج الجنسية" الإسرائيلي الأميركي، عيدان ألكسندر.

وقالت حماس في بيانٍ صادر عن رئيس حركة حماس في غزة رئيس الوفد المفاوض، خليل الحية إنّ الحركة "أجرت اتصالات مع الإدارة الأميركية خلال الأيام الماضية، وأبدت إيجابية عالية".