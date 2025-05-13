حكومة نتنياهو تتجسس على إدارة ترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن صحيفة التلغراف، ذكرت نقلا عن مسؤول مطلع، أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلفت جهاز المخابرات التابع للكيان بمراقبة التحركات الأميركية السرية والعلنية.

وبحسب التقرير فإن نتنياهو يسعى إلى فهم ما تفعله أميركا خلف الكواليس وما هي خططها.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة فوكس نيوز، نقلا عن مسؤول سابق في جهاز استخبارات الاحتلال الإسرائيلي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب إلى حد كبير دعمه لتل أبيب.

وأضاف أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعيش حالة من الارتباك والحيرة بسبب قضايا متعددة، خاصة اليمن.

/انتهى/