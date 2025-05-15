صدور رخصة لافتتاح أول فرع لبنك روسي في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، سيبدأ فرع "مير بيزنس بنك" نشاطه قريبًا في طهران.

تأتي هذه الخطوة بعد اللقاء الرسمي بين رئيسي إيران وروسيا في يناير 2025، وتوقيع معاهدة شاملة استراتيجية بين البلدين.

يُعتبر افتتاح فرع هذا البنك الروسي خطوة عملية نحو تعزيز البنية التحتية المصرفية والمالية المشتركة، ونقطة تحول في تطوير التبادلات التجارية، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي الثنائي.

يمكن أن يسهم افتتاح هذا الفرع في تسهيل تقديم الخدمات المصرفية للفاعلين الاقتصاديين والتجار، بالإضافة إلى توسيع التفاعلات النقدية بين البلدين، مما سيترك آثارًا مهمة على التبادلات الاقتصادية بينهما.

"مير بيزنس" هو بنك روسي يملك فيه بنك "ملي" الإيراني أسهماً.

هذا الأسبوع، تم أيضًا تنفيذ المرحلة الثانية من ربط الشبكة المصرفية بين إيران وروسيا في البنك المركزي، مما يمهد الطريق لاتخاذ خطوات عملية نحو تطوير المعاملات المصرفية.

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