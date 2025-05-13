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١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٣٣ م

وزير الكهرباء العراقي يلتقي وزير النفط الايراني في طهران

وزير الكهرباء العراقي يلتقي وزير النفط الايراني في طهران

التقى وزير النفط الإيراني "محسن باك نجاد" ووزير الكهرباء العراقي "زياد علي فاضل"، اليوم الثلاثاء في طهران.

وافادت وكالة مهر للأنباء، بأنه التقى وزير النفط الإيراني "محسن باك نجاد" ووزير الكهرباء العراقي "زياد علي فاضل"، اليوم الثلاثاء، في طهران، وتباحثا بشأن العلاقات الستراتيجية، مع التنويه الى أهمية التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والعمل على تطويره، مع الأخذ بعين الاعتبار الاواصر التاريخية والثقافية والدينية والسياسية العميقة التي تربط بين البلدين.

وكان وزير النفط الإيراني، قد أعلن في نيسان/أبريل الماضي عن توقيع مذكرات التفاهم بين بغداد وطهران، لتوسيع التعاون النفطي بشتى المجالات، ومنها التنقيب البحري ونقل الغاز المصاحب للخام من الحقول الحدودية العراقية إلى إيران، لتوفير اللقيم لوحدات الغاز الطبيعي السائل (NGL) واشراك القطاع الخاص في هذه العملية.

رمز الخبر 1957939

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