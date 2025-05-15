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١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٢ م

وزير العمل: تطوير خطوط الإنتاج المحلية يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل من واردات السلع

وزير العمل: تطوير خطوط الإنتاج المحلية يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل من واردات السلع

أكد وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي أن تشغيل خطوط الإنتاج المحلية سيساهم في تقليل الاعتماد على واردات العديد من السلع والمنتجات المماثلة، ويكمل سلسلة الإنتاج المحلي.

أفادت وكالة مهر للأنباء، جاء ذلك خلال مراسم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير مجموعة "بارز" الصناعية في كرمان، حيث أشار أحمد میدري إلى أن هذه الوحدة لإنتاج الإطارات تتحمل مسؤوليات اجتماعية في مجالات السلامة والفنية والمهنية، ولها تأثير كبير ومباشر على حياة الناس وتكاليفهم، معربًا عن شكره لكل من يعمل بجد لضمان استمرار عجلة الإنتاج.

وأوضح وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي أنه من خلال تشغيل هذه الخطوط، يمكننا أن نتخلص من الاعتماد على استيراد العديد من السلع والمنتجات المماثلة، مما يسهم في إكمال سلسلة الإنتاج المحلي.

وأشار میدري إلى أن هذه الخطوة ستؤدي أيضًا إلى تقليل واردات المواد الأولية.

جدير بالذكر أنه مع افتتاح الخط الجديد للإنتاج في مجموعة "بارز" الصناعية في كرمان، ستزداد قدرة المصنع على إنتاج الإطارات بمقدار 7500 طن.

/انتهى/

رمز الخبر 1958003
یاسر المصری

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