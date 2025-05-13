بقائي: موقف ايران في المفاوضات ثابت وواضح وهدفها الحفاظ على الانجازات ورفع العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي، قال في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في معرض الكتاب في طهران، حول تقييمه لأجواء المفاوضات وآفاقها المستقبلية: "دخول إيران في المفاوضات ليس الآن فحسب، بل دائما بجدية وبهدف تحقيق النتائج". نحن لا نستخدم المفاوضات كأداة للثرثرة وإضاعة الوقت. إننا نحمل على عاتقنا مهمة مهمة، ونحن ملزمون نيابة عن الشعب الإيراني بأن نضع نصب أعيننا أمرين: الحفاظ على الإنجازات التي سفك من أجلها الدماء، ورفع العقوبات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، رافضاً الادعاء بأن إيران لجأت إلى التكنولوجيا النووية لأغراض أخرى: "يعود تاريخ هذا البرنامج إلى سبعينيات القرن الماضي وقبل ذلك، عندما أوصت جامعة ستانفورد بأن تبني إيران تسع محطات طاقة على الأقل بسبب احتياجاتها". تم بناء أول مفاعل أبحاث بنسبة تخصيب 90% من قبل الولايات المتحدة، ولكن بعد الثورة، تخلى الألمان عن مفاعل بوشهر بعد بناءه بنسبة 60%.

وأكد بقائي على عضوية إيران في اتفاقية حظر الانتشار النووي، وقال: "على هذا الأساس فإن إيران لها حقوق مثل أي دولة عضو أخرى، وإذا لم يُسمح لها باستخدام هذه الحقوق فما الحاجة إلى خلق هذه الحقوق الدولية؟".

وأشار رئيس مركز الدبلوماسية العامة إلى أن الدولة الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي في المنطقة هي الكيان الإسرائيلي، وقال: "إنه كيان له تاريخ واضح من الإبادة الجماعية". إيران لم تغزو أي دولة منذ قرون، فكيف يمكن اعتبار إيران تهديداً و"إسرائيل" لا؟

وتابع بقائي: "هدف إيران في المفاوضات هو الحفاظ على الإنجازات وإنهاء العقوبات التي فرضت ظلماً على الأمة الإيرانية".

وردا على سؤال حول نتائج المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "من المستحيل التنبؤ بنهاية هذه المحادثات، لكن إيران لديها موقف ثابت وواضح، وهي تتخذ خطوات وفقا لذلك". يجب على الطرف الآخر أن يعدل رأيه ويتجنب الكلام والسلوك المتناقض الذي يزيد من مستوى عدم الثقة والتشكيك في جدية الطرف الآخر. ويجب على الجانب الآخر أن يعلم أنه لا يستطيع الحديث عن الدبلوماسية والعقوبات في آن واحد.

وردا على سؤال عما إذا كانت المفاوضات دخلت في التفاصيل، قال بقائي للصحافيين: "لا، لم ندخل في التفاصيل بعد".