مباحثات إيران وأوروبا حول الاتفاق النووي تُعقد في إسطنبول

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن مصدرين أوروبيين ومصدر دبلوماسي إيراني، أن المسؤولين في طهران سيعقدون لقاءً مع نظرائهم الأوروبيين في إسطنبول لمناقشة الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في يوليو 2015.

تأتي هذه المشاورات في وقت يسعى فيه الطرفان لتعزيز مواقعهما بشأن هذا الاتفاق قبل بدء الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، والتي ستُعقد في الأيام القليلة المقبلة.

وكانت المفاوضات السابقة بين إيران وأوروبا قد توقفت نتيجة للعراقيل التي وضعتها الأطراف الأوروبية، بالإضافة إلى تهديدات واعتقالات المواطنين الإيرانيين، وتوسيع العقوبات ضد البرنامج الصاروخي الإيراني، وتهديدهم بتفعيل آلية "الزناد".

ومع ذلك، فقد فضلت الدول الأوروبية، نتيجة لإصرار طهران على مواقفها المبدئية، وخاصة في ظل استمرار المفاوضات مع الجانب الأمريكي، الحفاظ على قنوات الاتصال المباشر مع طهران، معتبرةً أن هذا التواصل يصب في مصلحتها.

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