أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار "وسي ملمن"، الخبير الصهيوني البارز، إلى الاتفاق المفاجئ بين الولايات المتحدة والمقاومة الفلسطينية للإفراج عن أحد الأسرى الصهاينة، دون علم قادة هذا الكيان، قائلاً: "عجلات حافلة ترامب سحقت نتنياهو مرة أخرى. المفاوضات المباشرة للإفراج عن عيدان ألكسندر وجثة أربعة أسرى يحملون الجنسية الأمريكية. كما أن نتنياهو قد تعرض سابقًا للسحق تحت عجلات حافلة ترامب، خلال المفاوضات مع إيران، وذلك أيضًا دون علم إسرائيل.

كما أشار إلى اتفاق مع اليمنيين (مرة أخرى دون علم إسرائيل) الذي وضع إسرائيل في حالة حصار جوي وأدى إلى إلغاء الرحلات الدولية، وأخيرًا، من خلال تجاوز نتنياهو في جولته الإقليمية، التي سيحضرها الجولاني ومحمود عباس، بينما لا يوجد لإسرائيل أي مكان في هذه الزيارة."

ووفقًا للتقرير، فقد أدى خبر الاتفاق المفاجئ بين الولايات المتحدة والمقاومة الفلسطينية إلى موجة واسعة من الانتقادات في الأراضي المحتلة. ويعتقد الصهاينة أن سياسات نتنياهو قد أدت إلى أن يتخذ دونالد ترامب إجراءات في مسائل مختلفة، دون مراعاة لمصالح هذا الكيان، ودون إبلاغ إسرائيل.

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