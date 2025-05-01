متحدث الخارجية الايرانية: تاجيل المفاوضات تم بناء على اقتراح وزير الخارجية العماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، أعلن في تصريح للصحفيين، عن تغيير موعد انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، والتي كان من المقرر أن تُعقد يوم السبت 3 مايو في العاصمة الإيطالية روما.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن وزير الخارجية العُماني هو من أعلن عن هذا التغيير، موضحاً أن تأجيل المفاوضات جاء بناءً على اقتراح من وزير الخارجية العُماني، وأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن الموعد المحتمل الجديد.

وأكد بقائي مجدداً على التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاستفادة من الدبلوماسية كوسيلة لتحقيق المصالح المشروعة والقانونية للشعب الإيراني، وإنهاء العقوبات والضغوط الاقتصادية التي تستهدف الحقوق الإنسانية ورفاهية كل فرد من أفراد الشعب الإيراني. وأوضح أن الوفد الإيراني، ومنذ بدء مشاركته في المفاوضات، حدد إطاراً واضحاً يستند إلى المبادئ الأساسية للجمهورية الإسلامية ووفقاً للقانون الدولي، بما يخص الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنهاء العقوبات غير القانونية، وقد أظهر جديته في إجراء مفاوضات قائمة على النتائج، بهدف التوصل إلى تفاهم عادل، معقول، ومستدام، وسيواصل هذا النهج بثبات وقوة.