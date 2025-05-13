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١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٣٨ م

اللواء باقري: القوات البحرية الايرانية تتطور كل 6 اشهر

اللواء باقري: القوات البحرية الايرانية تتطور كل 6 اشهر

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء "محمد باقري" اننا سنشهد بالتأكيد تحسناً ملحوظاً في القدرات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية سنة بعد سنة، بل كل 6 أشهر."

وافادت وكالة مهر للانباء، ان اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قد صرح خلال زيارته لمجمع الشهيد درويشي التابع لمنظمة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع: "الغواصة متوسطة الحجم التي صنعتها منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع تقوم حالياً بمهامها في البحرية الإيرانية."

وأضاف: "من خلال تحسين العمليات وجميع الخبرات المكتسبة، يتم حالياً بناء نماذج جديدة مع تحسينات كبيرة، كما يتم تركيب الأسلحة التي توصلت إليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذه الإنجازات."

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: "بالتأكيد سنشهد تحسناً ملحوظاً في القدرات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية سنة بعد سنة، بل في الواقع كل 6 أشهر."

رمز الخبر 1957943

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