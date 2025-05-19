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١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٠٧ م

اللواء باقري محذرا الأعداء: قدرات الدفاع الجوي الإيرانية تضاعفت عدة مرات بالنسبة للعام الماضي

اللواء باقري محذرا الأعداء: قدرات الدفاع الجوي الإيرانية تضاعفت عدة مرات بالنسبة للعام الماضي

صرّح رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، اللواء محمد باقري أن قدرات وجاهزية الدفاع الجوي للبلاد قد ازدادت عدة مرات مقارنة بالعام الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء محمد باقري خلال اجتماع لقادة الدفاع الجوي في طهران اليوم الاثنين: "في بعض المناطق، نشهد زيادة قدرها خمسة أضعاف في كشف وتحديد أنشطة القوى الأجنبية مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف: "لقد تحسنت قدرات أنظمة تتبع وتدمير الأجسام الطائرة العدوانية بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات".

وحذر أعداء الأمة الإيرانية من مغبة اتخاذ أي إجراء، قائلاً: "عليهم أن يعلموا أن انتهاك المجال الجوي لبلادنا سيكبدهم خسائر فادحة. وستكون تكاليفهم بالتأكيد أعلى بكثير من المكاسب التي يتوقعونها".

وأكد رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه "نظراً للزيادة المتعددة في الاستثمار لتعزيز الدفاع الجوي في القوات المسلحة، فإن هذه القدرات سوف تتحسن تدريجياً بشكل كبير".

/انتهى/

رمز الخبر 1958205
جواد ماستری فراهانی

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