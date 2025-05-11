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١١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:٥٢ م

اللواء باقري: أي تهديد لإيران لن يمر دون رد

اللواء باقري: أي تهديد لإيران لن يمر دون رد

أكد رئيس أركان القوات المسلحة الایرانية، اللواء محمد باقري على استعداد قواتها للدفاع عن المصالح الوطنية والخليج الفارسي، وقال: "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة تماما لأي موقف".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، إلى مدينة بندر عباس على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، يرافقه القائد العام للجيش اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، والقائد العام للقوات البحرية الأميرال شهرام إيراني، وذلك لزيارة وحدات قتالية وعملياتية، وكذلك لتقييم مستوى جاهزية القوات المسلحة في محافظة هرمزكان.

وقال في اجتماع قادة القوة البحرية الاستراتيجية للجيش في المنطقة البحرية الأولى الجيش: "هذه الرحلة إلى الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان تهدف إلى تقييم الوضع العملياتي في المنطقة، وكذلك مستوى جاهزية القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة القوة البحرية الاستراتيجية للجيش وحرس الثورة الإسلامية، في الدفاع عن المياه الإقليمية والمياه الدولية والموارد الوطنية لبلادنا".

وأضاف رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية: "ستتم خلال هذه الزيارة عمليات التفتيش الميدانية اللازمة للتحضير لتنفيذ الخطط العملياتية المختلفة، والقوات المسلحة لبلادنا مستعدة تماما لأي موقف، ولن يبقى أي تهديد دون رد".

/انتهى/

رمز الخبر 1957835
جواد ماستری فراهانی

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